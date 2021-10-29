Росія засудила загалом до 56 років вʼязниці чотирьох кримських татар

У Росії, у місті Ростов-на-Дону Південний окружний військовий суд визнав винними в організації та участі у терористичній організації чотирьох кримських татар і дав їм загалом 56 років вʼязниці.
Про це повідомляє видання «Ґрати» та правозахисна організація «Кримська солідарність».
- Сейтумера Сейтумерова суд засудив до 17 років у колонії суворого режиму, перші три з половиною роки він має провести у вʼязниці.
- Османа Сейтумерова — до 14 років, і перші три роки та шість місяців у вʼязниці, а після основного покарання ще рік обмеження волі;
- Рустема Сеїтмеметова — до 13 років з таким самим додатковим покаранням;
- Амета Сулейманова — до 12 років з аналогічним додатковим покаранням.
У справі йдеться про «Хізб ут-Тахрір» — це міжнародна ісламська політична партія, яка визнана терористичною організацією в Росії та Казахстані. На території України та більшості країн організація діє без обмежень на рівні національних законодавств.
Український омбудсмен Людмила Денісова зазначила, що Осман Сейтумеров і Сейтумер Сейтумеров – рідні брати, Рустем Сеїтмеметов – їхній дядько по материнській лінії. Крім цього, Амет Сулейманов — людина з інвалідністю, потребує регулярного медичного догляду, оскільки має серйозні проблеми із серцем.
- 3 та 4 вересня ФСБ РФ в Криму затримали заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла, а також активістів Ельдара Одаманова, братів Азіза й Асана Ахтемових та Шевкета Усеїнова. Їм предʼявили звинувачення у диверсії на газопроводі, а 6 вересня «суд» заарештував Джеляла на два місяці.
- 10 вересня ФСБ перекваліфікувала справу Джеляла на більш тяжке обвинувачення. 23 вересня Джеляла звинуватили у зберіганні, передачі та носінні вибухових речовин.