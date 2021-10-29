МВС Білорусі визнало три Telegram-канали NEXTA екстремістським формуванням

Міністерство внутрішніх справ Білорусі визнало три Telegram-канали NEXTA та його творців екстремістським формуванням.

Про це повідомила пресслужба МВС.

«Прийнято рішення про визнання групи громадян, які здійснюють екстремістську діяльність за допомогою Telegram-каналів NEXTA, NEXTA-Live та LUXTA, екстремістським формуванням та забороні його діяльності», — сказано у повідомленні МВС.

Вказані канали поповнили перелік заборонених екстремістських організацій.