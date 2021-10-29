МВС Білорусі визнало три Telegram-канали NEXTA екстремістським формуванням

Міністерство внутрішніх справ Білорусі визнало три Telegram-канали NEXTA та його творців екстремістським формуванням.
Про це повідомила пресслужба МВС.
«Прийнято рішення про визнання групи громадян, які здійснюють екстремістську діяльність за допомогою Telegram-каналів NEXTA, NEXTA-Live та LUXTA, екстремістським формуванням та забороні його діяльності», — сказано у повідомленні МВС.
Вказані канали поповнили перелік заборонених екстремістських організацій.
- У жовтні 2020 року Telegram-канал NEXTA-Live та його логотип екстремістським визнав суд Білорусі. Офіційний Мінськ вимагав у Польщі видати творців каналу, називаючи їх терористами. Канал координував протести проти Олександра Лукашенка, а також випускав фільми про його багатства та корупцію. Слідчий комітет оголосив творців каналу у розшук.
- Загалом у Білорусі за критику Лукашенка в увʼязненні перебувають 28 журналістів. У країні заблоковано багато опозиційних ЗМІ, а частину з них визнали екстремістськими.
- Улітку в Білорусі заблокували два українські телеканали — UA і KVARTAL TV. Їм анулювали дозвіл на трансляцію.
- 28 жовтня Міністерство інформації Білорусі заблокувало доступ до сайтів телеканалу «Настоящее время», німецького видання Deutsche Welle та газети «Новы час».