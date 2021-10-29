МВД Беларуси признало три Telegram-канала NEXTA экстремистским формированием

Министерство внутренних дел Беларуси признало три Telegram-канала NEXTA и его создателей экстремистским формированием.

Об этом сообщила пресс-служба МВД.

«Принято решение о признании группы граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность посредством Telegram-каналов NEXTA, NEXTA-Live и LUXTA, экстремистским формированием и запрете его деятельности», — сказано в сообщении МВД.

Указанные каналы пополнили перечень запрещенных экстремистских организаций.