МВД Беларуси признало три Telegram-канала NEXTA экстремистским формированием

Министерство внутренних дел Беларуси признало три Telegram-канала NEXTA и его создателей экстремистским формированием.
Об этом сообщила пресс-служба МВД.
«Принято решение о признании группы граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность посредством Telegram-каналов NEXTA, NEXTA-Live и LUXTA, экстремистским формированием и запрете его деятельности», — сказано в сообщении МВД.
Указанные каналы пополнили перечень запрещенных экстремистских организаций.
- В октябре 2020 года Telegram-канал NEXTA-Live и его логотип экстремистским признал суд Беларуси. Официальный Минск требовал у Польши выдать создателей канала, называя их террористами. Канал координировал протесты против Александра Лукашенко, а также выпускал фильмы о его богатстве и коррупции. Следственный комитет объявил создателей канала в розыск.
- В Беларуси за критику Лукашенко в заключении находятся 28 журналистов. В стране заблокированы многие оппозиционные СМИ, а часть из них признали экстремистскими.
- Летом в Беларуси заблокировали два украинских телеканала — UA и KVARTAL TV. Им аннулировали разрешение на трансляцию.
- 28 октября Министерство информации Беларуси заблокировало доступ к сайтам телеканала «Настоящее время», немецкого издания Deutsche Welle и газеты «Новы час».