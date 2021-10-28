В Беларуси заблокировали сайты Deutsche Welle, телеканала «Настоящее время» и газеты «Новы час»

Министерство информации Беларуси заблокировало доступ к сайтам телеканала «Настоящее время», немецкого издания Deutsche Welle и газеты «Новы час».

Об этом сообщают «Настоящее время», «The Village Беларусь» и ряд других СМИ.

Сайты не открываются у провайдеров byfly, «Белтелеком» и у пользователей интернета от А1. Через мобильный интернет и VPN сайты пока загружаются.

Причины блокировки пока неизвестны, но при заходе на сайты появляется плашка с предупреждением от Мининформа, в котором указано, что сайты заблокированы в соответствии с законом О средствах массовой информации.

Скриншот

Телеканал «Настоящее время», созданный «Радио Свобода» при участии «Голоса Америки», активно освещает события и протесты в Беларуси. Deutsche Welle и газета «Новы час» также писали протестах против режима Александра Лукашенко. Журналисты указанных изданий подвергались преследованию со стороны властей Беларуси.