В Беларуси запретили трансляцию двух украинских телеканалов, в частности KVARTAL TV

На територии Беларуси заблокировали два украинских телеканала — UA и KVARTAL TV. Им аннулировали разрешение на трансляцию.
Об этом говорится на сайте Министерства информации республики.
«Основанием для принятия решения стало нарушение действующего законодательства в части, касающейся специализаций иностранных СМИ», — уточнили в ведомстве.
По их словам, в эфире «была обнаружена не заявленная при получении разрешений реклама».
UA.TV — это русскоязычный канал государственного иновещания Украины, а KVARTAL TV — развлекательный телеканал, связанный со студией «Квартал 95». До 2019 года одним из бенефициаров телеканала был Владимир Зеленский.
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