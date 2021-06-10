В Украине запретили трансляцию телеканала «Беларусь 24»

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания запретил трансляцию в Украине беларусского государственного телеканала «Беларусь 24».
Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета.
Основанием для запрета стали трансляции концертов и фильмов с участием актеров, внесенных в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.
Также в конце мая Нацсовет зафиксировал в эфире телеканала пренебрежительные высказывания в адрес батальона «Донбасс (военное формирование было названо «карательными батальоном»).
В другом сюжете за 22 мая под названием «Зеленский отказал русским в праве считаться коренным народом» распространялась недостоверная информация. В сообщении звучали обвинения об отказе Украины на законодательном уровне защищать права национальных меньшинств из-за безосновательного отождествления категорий «национальное меньшинство» и «коренной народ».
Беларусь не является подписантом Европейской конвенции о трансграничном вещании, а ретрансляция канала «Беларусь 24» велась благодаря решению Нацсовета. «Таким образом, регуляторный орган принял решение исключить телеканал «Беларусь 24» из перечня разрешенных для ретрансляции», — сообщили в ведомстве.
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