КНУ імені Шевченка позбавить Лукашенка звання почесного доктора 7 червня

Вчена рада Київського національного університету імені Тараса Шевченка позбавить звання почесного доктора самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
Про це повідомив ректор КНУ Володимир Бугров на форумі «Україна 30. Освіта».
«Я звернувся до Вченої ради, щоб напрацювати процедуру, її справді сьогодні немає. Але вже три комісії ради розробили таку процедуру. Там підставами є порушення прав людини, неповага до держави Україна. 7 червня засідання Вченої ради університету, на якому буде два питання: затвердження процедури та позбавлення статусу почесного доктора Олександра Лукашенка», — пояснив він.
За словами Бугрова, більшість членів Вченої ради виступають за позбавлення Лукашенка звання почесного доктора, а тому 7 червня відповідне рішення буде ухвалене.
- Лукашенко отримав диплом почесного доктора КНУ 5 листопада 2009 року. Диплом йому вручив тодішній ректор Леонід Губерський.
- З початку серпня 2020 року громадяни Білорусі протестують проти переобрання президентом Олександра Лукашенка. Активні протести тривали з 9 до 11 серпня, коли силовики затримали найбільше людей. Багато з них були побиті й отримали покарання за рішенням суду. Понад 400 людей вже засуджені. 290 осіб у Білорусі визнані політичними вʼязнями.