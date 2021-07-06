У Білорусі заборонили трансляцію двох українських телеканалів, зокрема KVARTAL TV

На території Білорусі заблокували два українські телеканали — UA та KVARTAL TV. Їм анулювали ліцензію на трансляцію.
Про це йдеться на сайті Міністерства інформації республіки.
«Підставою для ухвалення рішення стало порушення чинного законодавства в частині, що стосується спеціалізацій іноземних ЗМІ», — уточнили у відомстві.
У Міністерстві зазначили, що в ефірі «виявили не заявлену при отриманні дозволів рекламу».
UA.TV — це російськомовний канал державного іномовлення України, а KVARTAL TV — розважальний телеканал, повʼязаний зі студією «Квартал 95». До 2019 року одним із бенефіціарів телеканалу був Володимир Зеленський.
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