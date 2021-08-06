В Беларуси заблокировали популярный спортивный сайт. Его признали экстремистским

Суд в Беларуси заблокировал популярный спортивный сайт «Трибуна». Сам сайт, а также его соцсети и мобильное приложение признали экстремистскими.

Об этом сообщили в МВД Беларуси.

«Кроме основного интернет-ресурса, в список запрещенных попали Telegram-канал «Тribunа.cоm Беларусь», одноименный чат и страницы в социальных сетях Instagram, Facebook. Twitter, «ВКонтакте», а также мобильные приложения для смартфонов», — отметили там.

В ведомстве сообщили, что на сайте публиковались материалы, которые призывали к экстремистской деятельности.

В то же время в «Трибуне» сообщили, что продолжат работать, несмотря на блокирку.

«Помните, что читать «Трибуну» по-прежнему можна. Подписка на соцсети — не нарушение закона. Также редакция работает над решениями, которые позволят безопасно делиться контентом с друзьями, родственниками и знакомыми», — подчеркнули в редакции.