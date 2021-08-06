У Білорусі заблокували популярний спортивний сайт. Його визнали екстремістським

Суд у Білорусі заблокував популярний спортивний сайт «Трибуна». Сам сайт, а також його соцмережі та мобільний додаток визнали екстремістськими.
Про це повідомили у МВС Білорусі.
«Крім основного інтернет-ресурсу, в список заборонених потрапили Telegram-канал «Тribunа.cоm Білорусь», однойменний чат і сторінки в соціальних мережах Instagram, Facebook. Twitter, «ВКонтакте», а також мобільні додатки для смартфонів», — зазначили там.
У відомстві повідомили, що на сайті публікувалися матеріали, які закликали до екстремістської діяльності.
Водночас у «Трибуні» повідомили, що продовжать працювати попри блокування.
«Памʼятайте, що читати «Трибуну» як і раніше можна. Підписка на соцмережі — не порушення закону. Також редакція працює над рішеннями, які дозволять безпечно ділитися контентом з друзями, родичами і знайомими», — підкреслили в редакції.
- У Білорусі 18 травня силовики провели обшуки в офісах найбільшого опозиційного видання Tut.by. Сайт видання заблокували, а понад 10 співробітників затримали. У вересні торік Міністерство інформації Білорусі позбавило видання статусу засобу масової інформації. Колишня команда Tut.by запустила нове медіа — Zerkalo.io.
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- 14—16 липня силовики прийшли з обшуками до офісів 23 правозахисних та творчих організацій, зокрема центру «Вясна», а також у редакції незалежних медіа та до журналістів додому. Євросоюз засудив дії режиму Лукашенка й обіцяє наслідки.