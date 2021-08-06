У Білорусі заблокували популярний спортивний сайт. Його визнали екстремістським

Суд у Білорусі заблокував популярний спортивний сайт «Трибуна». Сам сайт, а також його соцмережі та мобільний додаток визнали екстремістськими.

Про це повідомили у МВС Білорусі.

«Крім основного інтернет-ресурсу, в список заборонених потрапили Telegram-канал «Тribunа.cоm Білорусь», однойменний чат і сторінки в соціальних мережах Instagram, Facebook. Twitter, «ВКонтакте», а також мобільні додатки для смартфонів», — зазначили там.

У відомстві повідомили, що на сайті публікувалися матеріали, які закликали до екстремістської діяльності.

Водночас у «Трибуні» повідомили, що продовжать працювати попри блокування.

«Памʼятайте, що читати «Трибуну» як і раніше можна. Підписка на соцмережі — не порушення закону. Також редакція працює над рішеннями, які дозволять безпечно ділитися контентом з друзями, родичами і знайомими», — підкреслили в редакції.