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«Будуть наслідки»: ЄС засудив обшуки у правозахисників Білорусі

Автор:
Софія Телішевська
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Речник Європейської служби із зовнішніх справ Петер Стано засудив обшуки та затримання в низці неурядових організацій Білорусі.

Він зазначив, що обшуки пройшли, зокрема, у правозахисному центрі «Вясна» і Гельсінському комітеті.

«Режим Лукашенка, який боїться незалежних голосів, тепер починає повномасштабну атаку, щоб змусити їх назавжди замовкнути. Грубі порушення прав і свобод людини матимуть наслідки», — написав речник.

Нагадаємо, 14 липня силовики провели обшуки у правозахисників та в інших неурядових організаціях, унаслідок чого затримали понад 10 людей.

Серед них — юрист центру «Вясна» Володимир Лабкович і його дружина, правозахисниця Євгенія Бабаєва та інші.

Також співробітники КДБ затримали активістів Олександра Руткевича й Арину Каршунову.

  • У березні Слідчий комітет Білорусі порушив проти правозахисної організації «Вясня» кримінальне провадження за статтею про організацію і активну участь у групових діях, які грубо порушують громадський порядок. СК стверджує, що «Вясна» фінансувала масові заворушення.
  • Удень 14 липня «Вясна» повідомила про масові обшуки у своїх співробітників, членів громадських організацій та журналістів.
  • Раніше КДБ заявив про затримання нібито всіх учасників «терористичних осередків», якими керували з-за кордону.