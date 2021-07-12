У Білорусі заявили про затримання всіх учасників «терористичних осередків». Вони дають свідчення

Комітет державної безпеки Білорусі заявив про затримання нібито всіх учасників «терористичних осередків», якими керували з-за кордону.
Про це повідомляє державний канал «ОНТ».
У КДБ стверджують, що ці «осередки» керувалися громадянином Німеччини через Telegram-чат, який наказував «підпалювати і підривати» обʼєкти, а також «вбивати» журналістів.
Зараз силовики проводять слідчі дії за кількома епізодами.
«Один з них — спроба підпалу лісозаготівельної техніки в одному з районів Мінської області. Також йдуть процесуальні дії щодо обʼєкта звʼязку російської військової частини під Вілейкою. Його намагалися підірвати. Ще один епізод — це замах на тележурналіста Григорія Азарьонка», — заявили в КДБ.
Деталі телеканал обіцяє увечері 13 липня.
- На початку липня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що на території країни викрили «сплячі терористичні осередки» і «загони самооборони», до яких причетні Німеччина, США, Україна, Польща і Литва. Тому він доручив прикордонникам повністю перекрити кордон з Україною.
- Пізніше в уряді Білорусі заявили, що слова Лукашенка означали посилення контролю за контрабандою.