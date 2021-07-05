Глава МЗС Кулеба заявив, що кордон із Білоруссю працює: Лукашенко — любитель резонансних заяв

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що кордон із Білоруссю працює, а її самопроголошений лідер Олександр Лукашенко просто полюбляє робити резонансні заяви. Про це Кулеба заявив під час форуму «Україна 30. Міжнародна політика» у понеділок, 5 липня.

«Що стосується заяв Олександра Лукашенка, то він любитель таких резонансних заяв. Він розмовляє дуже часто заголовками, які відразу потрапляють у медіа. Тут треба зберігати спокій і завжди розуміти, що Олександр Лукашенко — це людина, щодо якої треба робити ретельний факт-чекінг. Я запевняю вас, що заява його про контрабанду зброї з України до Білорусі не пройде жоден факт-чекінг, тому що це просто не відповідає дійсності по ніяких параметрах, як і його заява про те, що кордон закритий», — заявив Кулеба.

Міністр наголосив, що, за його інформацією, кордон працює, а Україна не шукає конфлікту, але завжди буде дуже жорстко захищати свої інтереси, якщо хтось спробує цей конфлікт навʼязати.

Нагадаємо, що 2 липня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що на території країни розкрили «сплячі терористичні осередки» та «загони самооборони», до яких причетні Німеччина, США, Україна, Польща і Литва. За його словами, з України надходить «величезна кількість зброї». Відтак він доручив прикордонникам повністю перекрити кордон.