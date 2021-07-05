Глава МИД Кулеба заявил, что граница с Беларусью работает: Лукашенко — любитель резонансных заявлений

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что граница с Беларусью работает, а ее самопровозглашенный лидер Александр Лукашенко просто любит делать резонансные заявления. Об этом Кулеба заявил во время форума «Украина 30. Международная политика» в понедельник, 5 июля.

«Что касается заявлений Александра Лукашенко, то он любитель таких резонансных заявлений. Он говорит очень часто заголовками, которые сразу попадают в СМИ. Здесь надо сохранять спокойствие и всегда понимать, что Александр Лукашенко — это человек, в отношении которого надо делать тщательный факт-чекинг. Я уверяю вас, что заявление его о контрабанде оружия из Украины в Беларусь не пройдет ни один факт-чекинг, потому что это просто не соответствует действительности ни по каким параметрам, как и его заявление о том, что граница закрыта», — заявил Кулеба.

Министр отметил, что, по его информации, граница работает, а Украина не ищет конфликта, но всегда будет очень жестко защищать свои интересы, если кто-то попытается этот конфликт навязать.

Напомним, что 2 июля самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что на территории страны раскрыли «спящие террористические ячейки» и «отряды самообороны», к которым причастны Германия, США, Украина, Польша и Литва. По его словам, из Украины поступает «огромное количество оружия». Поэтому он поручил пограничникам полностью перекрыть границу.