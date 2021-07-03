«Существенных изменений нет»: в ГПСУ заявили, что никаких признаков перекрывания границы с Беларусью не наблюдается

В Государственной пограничной службе сообщили, что пока не наблюдают никаких существенных изменений относительно деятельности границы с Беларусью. Накануне самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил закрыть границу с Украиной.

Об этом пишет пресс-служба ГПСУ.

«За прошедшие сутки на въезд в Украину из Беларуси пропущено почти 2 тысячи человек, а в обратном направлении — более 1 700 человек. Эти показатели выше, чем среднесуточные за прошлый месяц, что, вероятно, связано с выходными. Сегодня также наблюдается довольно ритмичное движение через пункты пропуска на этом участке. В пропускных операциях никаких признаков, свидетельствующих о перекрывании границы, как это сообщали СМИ со ссылкой на Александра Лукашенко, не наблюдается», — отметили там.

Пограничники рассказали, что 2 июля получили от беларусских коллег информацию о переходе на усиленную охрану границы. Но там сообщили, что такая практика является обычной накануне празднования знаменательных дат, а 3 июля в Беларуси — День независимости.

Аналогичную информацию озвучили журналистам TUT.by в Государственном пограничном комитете Беларуси.

«Никаких изменений в работе пунктов пропуска нет. Граждане Республики Беларусь свободно возвращаются домой, беспрепятственно, без проблем. Если вы контрабандист и собираетесь вести противоправную деятельность в Беларуси, тогда переживать стоит», — рассказали там.