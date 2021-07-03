«Вилучили менше, ніж торік». Держприкордонслужба відповіла на слова Лукашенка про потік зброї з України

Українські прикордонники за перше півріччя поточного року затримали на кордоні з Білоруссю 27 одиниць зброї, при цьому жодної вогнепальної.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Зокрема, затримали 12 одиниць мисливської, 13— холодної,по одній одиниці — газової та пневматичної зброї. За аналогічний період минулого року на українсько-білоруському кордоні затримали на 6 одиниць зброї більше.

За даними ДПСУ, відповідні показники білоруської сторони на суміжній ділянці кордону ще нижчі. Згідно з даними, наданими білоруською стороною, за пʼять місяців цього року загалом на вʼїзд і виїзд вони затримали на кордоні з Україною лише чотири одиниці зброї та 10 боєприпасів, усі в пунктах пропуску. А під час опрацювання спільних звітів за підсумками 2020 року прикордонники Білорусі зауважили, що кількість зброї, виявленої на кордоні з Україною, зменшилася в 6,9 раза.