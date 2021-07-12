Не так зрозуміли: у білоруському уряді пояснили слова Лукашенка про закриття кордону з Україною

В уряді Білорусі заявили, що слова самопроголошеного президента Олександра Лукашенка про закриття кордону з Україною означали посилення контролю за контрабандою.

Про це повідомив в інтерв’ю російським ЗМІ міністр закордонних справ Володимир Макей.

Він підкреслив, що для туристів та звичайних громадян України кордон із Білоруссю лишається відкритим.

«Те, що було сказано, що ми закриваємо кордон, означає, що з урахуванням тих подій, які мали місце в останні дні (а тут від фактів нікуди дітися), я маю на увазі те, що було показано по телебаченню останнім часом, зі зброєю, з організацією терористичних актів, анархістами і так далі, все це змушує нас пильніше дивитися на охорону наших кордонів. Тому закриття кордонів не означає, що існують якісь перешкоди для бізнесу, для туризму або для переміщення звичайних громадян. Але те, що стосується протидії організованій злочинності, спроб організувати тут терористичні акти, — тут ми будемо приймати найжорсткіші заходи», — розповів Макей.