У Білорусі затримали керівника і співробітників правозахисного центру «Вясна»

У Білорусі силовики затримали низку співробітників правозахисного центру «Вясна» і його керівника Олеся Біляцького.

Про це центр «Вясна» повідомив у Telegram.

Біляцького затримали о 18:00. Інших правозахисників почали затримувати приблизно в той же час. Серед них юрист центру Володимир Лабкович і його дружина, правозахисниця Євгенія Бабаєва та інші.

Також співробітники КДБ затримали активістів Олександра Руткевича і Арину Каршунову.

Всі правозахисники затримані на 72 години в рамках «кримінальної справи». Суть її не розкривається. Відомо, що справу веде Слідчий комітет.