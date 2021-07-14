У Білорусі затримали керівника і співробітників правозахисного центру «Вясна»

У Білорусі силовики затримали низку співробітників правозахисного центру «Вясна» і його керівника Олеся Біляцького.
Про це центр «Вясна» повідомив у Telegram.
Біляцького затримали о 18:00. Інших правозахисників почали затримувати приблизно в той же час. Серед них юрист центру Володимир Лабкович і його дружина, правозахисниця Євгенія Бабаєва та інші.
Також співробітники КДБ затримали активістів Олександра Руткевича і Арину Каршунову.
Всі правозахисники затримані на 72 години в рамках «кримінальної справи». Суть її не розкривається. Відомо, що справу веде Слідчий комітет.
- У березні Слідчий комітет Білорусі порушив проти «Вясни» кримінальне провадження за статтею про організацію і активну участь у групових діях, які грубо порушують громадський порядок. СК стверджує, що «Вясна» фінансувала масові заворушення.
- Вдень 14 липня «Вясна» повідомила про масові обшуки у своїх співробітників, членів громадських організацій та журналістів.
- Раніше КДБ заявив про затримання нібито всіх учасників «терористичних осередків», якими керували з-за кордону.