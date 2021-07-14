У Білорусі силовики проводять масові обшуки в правозахисників

У Білорусі від ранку 14 липня проводять масові обшуки у правозахисників і громадських організацій.

Про це повідомляється в Telegram-каналі білоруського правозахисного центру «Весна».

Зокрема, обшукали юриста «Весни» Володимира Лабковича, правозахисників Віктора Сазонова (Гродно), Валентина Стефановича, Сергія Сиса (також журналіст), Олену Лаптьонок, Андрія Палуду, Євгенію Бабаєву, Олега Мацкевича (Борисов), Ігоря Казмерчака (Орша). Після обшуків правоохоронці забрали їх із собою.

Також зник звʼязок із колишнім політвʼязнем, керівником правозахисного центру Олесем Біляцьким.

До того ж слідчі дії проводять у правозахисників Тамари Мацкевич (Товариство білоруського шкільництва), Сергія Мацкевича (Центр «Супольнасць»), Кирила Кафанова (Брест, Human Constanta), Миколи Шараха (керівника осередку вільної профспілки з Полоцька та члена Полоцького правозахисного товариства), у виданні «Імена», в організації «Територія прав», в офісі правозахисної організації «Гендерні перспективи», в Центрі економічних досліджень BEROC, в офісі Білоруської асоціації журналістів, де були виламані двері, Офісі європейської експертизи та комунікацій та низці інших.

За даними «Весни», до правозахисника Стефановича з обшуком приїжджали співробітники Департаменту фінансових розслідувань. У ордері на обшук були вказані дві статті Кримінального кодексу: ст. 342 (організація дій, що грубо порушують громадський порядок) та ст. 243 (ухилення від сплати податків).