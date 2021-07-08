У Білорусі заблокували ще один опозиційний ЗМІ. Головного редактора затримали

Міністерство інформації Білорусі заблокувало доступ до опозиційного видання «Наша Ніва». В офісі редакції провели обшуки, а кількох працівників затримали.

Про це повідомляється в Telegram-каналі видання.

У білоруському відомстві повідомили, що заблокували ресурс «на підставі повідомлення Генеральної прокуратури у звʼязку з розміщенням інформації, поширення якої заборонено пунктом 1 статті 38 Закону Республіки Білорусь «Про засоби масової інформації». Однак яка саме публікація порушила закон — не розповіли.

Правоохоронці прийшли з обшуками до редакції, а також до співробітників видання. Вони затримали головного редактора Єгора Марциновича і редактора Андрія Скурка. Досі не виходить на зв’язок шеф-редактор Андрій Динько, якого, імовірно, теж затримали.

Не виходять на зв’язок репортерка Наталя Лубневська і фотограф Шура Пилипович-Сущиць. Вони перебували в редакції, коли туди прийшли силовики.

Про проблеми зі своїм сайтом також повідомляє профільне видання для програмістів dev.by. Поступово та з перебоями сайт почав працювати в Білорусі, але за кордоном досі не відкривається.