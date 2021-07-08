У Білорусі заблокували ще один опозиційний ЗМІ. Головного редактора затримали

Міністерство інформації Білорусі заблокувало доступ до опозиційного видання «Наша Ніва». В офісі редакції провели обшуки, а кількох працівників затримали.
Про це повідомляється в Telegram-каналі видання.
У білоруському відомстві повідомили, що заблокували ресурс «на підставі повідомлення Генеральної прокуратури у звʼязку з розміщенням інформації, поширення якої заборонено пунктом 1 статті 38 Закону Республіки Білорусь «Про засоби масової інформації». Однак яка саме публікація порушила закон — не розповіли.
Правоохоронці прийшли з обшуками до редакції, а також до співробітників видання. Вони затримали головного редактора Єгора Марциновича і редактора Андрія Скурка. Досі не виходить на зв’язок шеф-редактор Андрій Динько, якого, імовірно, теж затримали.
Не виходять на зв’язок репортерка Наталя Лубневська і фотограф Шура Пилипович-Сущиць. Вони перебували в редакції, коли туди прийшли силовики.
Про проблеми зі своїм сайтом також повідомляє профільне видання для програмістів dev.by. Поступово та з перебоями сайт почав працювати в Білорусі, але за кордоном досі не відкривається.
- У Білорусі 18 травня силовики провели обшуки в офісах найбільшого опозиційного видання TUT.by. Сайт видання заблокували, а понад 10 співробітників затримали.
- У вересні торік Міністерство інформації Білорусі позбавило видання статусу засобу масової інформації.