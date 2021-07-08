В Беларуси заблокировали еще одно оппозиционное СМИ. Главный редактор задержан

Министерство информации Беларуси заблокировало доступ к оппозиционному изданию «Наша Нива». В офисе редакции провели обыски, а нескольких сотрудников задержали.

Об этом сообщается в Telegram-канале издания.

В беларусском ведомстве сообщили, что заблокировали ресурс «на основании уведомления Генеральной прокуратуры в связи с размещением информации, распространение которой запрещено пунктом 1 статьи 38 Закона Республики Беларусь «О средствах массовой информации». Однако какая именно публикация нарушила закон — не сообщили.

Правоохранители пришли с обысками в редакцию, а также к сотрудникам издания. Они задержали главного редактора Егора Марциновича и редактора Андрея Скурко. До сих пор не выходит на связь шеф-редактор Андрей Дынько, которого, вероятно, тоже задержали.

Не выходят на связь репортер Наталья Лубневская и фотограф Шура Пилипович-Сущиц. Они находились в редакции, когда туда пришли силовики.

О проблемах со своим сайтом также сообщает профильное издание для программистов dev.by. Постепенно и с перебоями сайт начал работать в Беларуси, но за границей до сих пор не открывается.