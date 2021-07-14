В Беларуси силовики проводят массовые обыски у правозащитников

В Беларуси утром 14 июля проводят массовые обыски у правозащитников и общественных организаций.

Об этом сообщается в Telegram-канале беларусского правозащитного центра «Весна».

В частности, обыскали юриста «Весны» Владимира Лабковича, правозащитников Виктора Сазонова (Гродно), Валентина Стефановича, Сергея Сыса (также журналист), Елену Лаптенок, Андрея Палуду, Евгению Бабаеву, Олега Мацкевича (Борисов), Игоря Казмерчака (Орша). После обысков правоохранители забрали их с собой.

Также пропала связь с бывшим политзаключенным, руководителем правозащитного центра Алесем Беляцким.

К тому же следственные действия проводят у правозащитников Тамары Мацкевич (Товарищество беларусской школы), Сергея Мацкевича (Центр «Супольнасць»), Кирилла Кафанова (Брест, Human Constanta), Николая Шараха (руководителя организации свободного профсоюза из Полоцка и члена Полоцкого правозащитного общества), в издании «Имена», в организации «Территория прав», в офисе правозащитной организации «Гендерные перспективы», в Центре экономических исследований BEROC, в офисе Беларусской ассоциации журналистов, где были выломаны двери, Офисе европейской экспертизы и коммуникаций и ряде других.

По данным «Весны», к правозащитнику Стефановичу с обыском приезжали сотрудники Департамента финансовых расследований. В ордере на обыск были указаны две статьи Уголовного кодекса: ст. 342 (организация действий, грубо нарушающих общественный порядок) и ст. 243 (уклонение от уплаты налогов).