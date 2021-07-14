В Беларуси задержали руководителя и сотрудников правозащитного центра «Вясна»

В Беларуси силовики задержали ряд сотрудников правозащитного центра «Вясна» и его руководителя Алеся Беляцкого.
Об этом центр «Вясна» сообщил в Telegram.
Беляцкого задержали в 18:00. Других правозащитников начали задерживать примерно в то же время. Среди них юрист центра Владимир Лабкович и его жена, правозащитница Евгения Бабаева и другие.
Также сотрудники КГБ задержали активистов Александра Руткевича и Арину Каршунову.
Все правозащитники задержаны на 72 часа в рамках «уголовного дела». Суть его не раскрывается. Известно, что дело ведет Следственный комитет.
- В марте Следственный комитет Беларуси возбудил в отношении «Вясны» уголовное дело по статье об организации и активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок. СК утверждает, что «Вясна» финансировала массовые беспорядки.
- Днем 14 июля «Вясна» сообщила о массовых обысках у своих сотрудников, членов общественных организаций и журналистов.
- Ранее КГБ заявил о задержании якобы всех участников «террористических ячеек», которыми руководили из-за рубежа.