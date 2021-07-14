В Беларуси задержали руководителя и сотрудников правозащитного центра «Вясна»

В Беларуси силовики задержали ряд сотрудников правозащитного центра «Вясна» и его руководителя Алеся Беляцкого.

Об этом центр «Вясна» сообщил в Telegram.

Беляцкого задержали в 18:00. Других правозащитников начали задерживать примерно в то же время. Среди них юрист центра Владимир Лабкович и его жена, правозащитница Евгения Бабаева и другие.

Также сотрудники КГБ задержали активистов Александра Руткевича и Арину Каршунову.

Все правозащитники задержаны на 72 часа в рамках «уголовного дела». Суть его не раскрывается. Известно, что дело ведет Следственный комитет.