В Беларуси проходят массовые обыски у журналистов независимых медиа

В Беларуси силовики пришли с обысками к десяткам журналистов независимых медиа. Обыски проходят в квартирах и офисах журналистов.

Об этом сообщают Naviny и TUT.BY.

Силовики пришли к ведущему программы «Каждый из нас» Глебу Лободенко, журналистам «Белсат» Галине Абакунчик, Игорю Ильяшу, Павлу Можейко и еще пяти сотрудникам, к гомельскому корреспонденту Евгению Меркису, а также к журналистам Гродно.

Обыски проходят и у сотрудников «Радыё Свабода». В офис организации пришли не менее 15-ти «крепких ребят», которые пытались взломать входную дверь. Несколько человек задержаны. Им вменяют организацию массовых беспорядков (ст. 293 УК).