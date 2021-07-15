Десятки украинских правозащитников требуют от Зеленского и правительства разорвать все отношения с режимом Лукашенко

Более двух десятков правозащитных организаций в Украине обратились к президенту Владимиру Зеленскому, руководителю Офиса президента Андрею Ермаку, главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову, секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову и министру иностранных дел Дмитрию Кулебе с требованием разорвать дипломатические и экономические отношения с самопровозглашенной властью Беларуси.
Соответствующее обращение создали 14 июля в связи с массовыми обысками правозащитников и журналистов в Беларуси.
Украинские правозащитники требуют запретить любое экономическое сотрудничество с беларусскими государственными предприятиями, которые фактически контролируются окружением Александра Лукашенко, ввести жесткие экономические санкции против всех функционеров режима Лукашенко и аффилированных с ними бизнес-структур.
К тому же правозащитники хотят, чтобы Украина прекратила сотрудничество с правоохранительными и структурами безопасности режима Лукашенко и запретила выдавать граждан Беларуси по запросу Минска.
Кроме этого, подписанты предложили срочно провести заседание СНБО, чтобы «обсудить риски, связанные с углублением сотрудничества режима Лукашенко и России и фактическим участием Беларуси в гибридной войне России против Украины».
Сейчас сбор подписей продолжается, по состоянию на 13 часов 15 июля обращение подписали 28 организаций:
- Благотворительный фонд «Восток SOS»;
- Правозащитный центр «Поступ»;
- Образовательный дом прав человека в Чернигове;
- Общественная организация МART;
- Ассоциация украинских мониторов соблюдения прав человека в деятельности правоохранительных органов (Ассоциация УМДПЛ);
- Организация Free Belarus Center;
- Центр прав человека ZMINA;
- Организация «Дом Свободной России»;
- Общественная приемная Украинского Хельсинского союза по правам человека в Ровно;
- ОО «Агентство общественной журналистики «МОСТ»;
- Харьковский областной фонд «Громадська Альтернатива»;
- Правозащитная организация Truth Hounds;
- Украинский Хельсинский союз по правам человека;
- Харьковская правозащитная группа (ХПГ);
- Проект «Без кордонів»;
- Правозащитный центр «Дія»;
- ОО «Докудейз»;
- ОО «Активна громадянська позиція»;
- ОО «Блакитний птах»;
- Центр гражданских свобод;
- Гражданская инициатива «Живи Як Господар»;
- ОО «Театр змін»;
- Гражданская сеть «ОПОРА»;
- Фонд DEJURE;
- Киевский образовательный центр «Простір толерантності»;
- Черкасская областная организация Комитета избирателей Украины;
- Черновицкая областная организация КИУ;
- ОО «Ла Страда-Украина».
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