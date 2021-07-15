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Десятки украинских правозащитников требуют от Зеленского и правительства разорвать все отношения с режимом Лукашенко

Автор:
Екатерина Кадакова
Дата:
Десятки украинских правозащитников требуют от Зеленского и правительства разорвать все отношения с режимом Лукашенко

tut.by

Более двух десятков правозащитных организаций в Украине обратились к президенту Владимиру Зеленскому, руководителю Офиса президента Андрею Ермаку, главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову, секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову и министру иностранных дел Дмитрию Кулебе с требованием разорвать дипломатические и экономические отношения с самопровозглашенной властью Беларуси.

Соответствующее обращение создали 14 июля в связи с массовыми обысками правозащитников и журналистов в Беларуси.

Украинские правозащитники требуют запретить любое экономическое сотрудничество с беларусскими государственными предприятиями, которые фактически контролируются окружением Александра Лукашенко, ввести жесткие экономические санкции против всех функционеров режима Лукашенко и аффилированных с ними бизнес-структур.

К тому же правозащитники хотят, чтобы Украина прекратила сотрудничество с правоохранительными и структурами безопасности режима Лукашенко и запретила выдавать граждан Беларуси по запросу Минска.

Кроме этого, подписанты предложили срочно провести заседание СНБО, чтобы «обсудить риски, связанные с углублением сотрудничества режима Лукашенко и России и фактическим участием Беларуси в гибридной войне России против Украины».

Сейчас сбор подписей продолжается, по состоянию на 13 часов 15 июля обращение подписали 28 организаций:

  • Благотворительный фонд «Восток SOS»;
  • Правозащитный центр «Поступ»;
  • Образовательный дом прав человека в Чернигове;
  • Общественная организация МART;
  • Ассоциация украинских мониторов соблюдения прав человека в деятельности правоохранительных органов (Ассоциация УМДПЛ);
  • Организация Free Belarus Center;
  • Центр прав человека ZMINA;
  • Организация «Дом Свободной России»;
  • Общественная приемная Украинского Хельсинского союза по правам человека в Ровно;
  • ОО «Агентство общественной журналистики «МОСТ»;
  • Харьковский областной фонд «Громадська Альтернатива»;
  • Правозащитная организация Truth Hounds;
  • Украинский Хельсинский союз по правам человека;
  • Харьковская правозащитная группа (ХПГ);
  • Проект «Без кордонів»;
  • Правозащитный центр «Дія»;
  • ОО «Докудейз»;
  • ОО «Активна громадянська позиція»;
  • ОО «Блакитний птах»;
  • Центр гражданских свобод;
  • Гражданская инициатива «Живи Як Господар»;
  • ОО «Театр змін»;
  • Гражданская сеть «ОПОРА»;
  • Фонд DEJURE;
  • Киевский образовательный центр «Простір толерантності»;
  • Черкасская областная организация Комитета избирателей Украины;
  • Черновицкая областная организация КИУ;
  • ОО «Ла Страда-Украина».