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Десятки українських правозахисників вимагають від Зеленського та уряду розірвати всі відносини з режимом Лукашенка

Автор:
Катерина Кадакова
Дата:
Десятки українських правозахисників вимагають від Зеленського та уряду розірвати всі відносини з режимом Лукашенка

tut.by

Понад два десятки правозахисних організацій в Україні звернулися до президента Володимира Зеленського, керівника Офісу президента Андрія Єрмака, голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова та міністра закордонних справ Дмитра Кулеби з вимогою розірвати дипломатичні та економічні відносини з самопроголошеною владою Білорусі.

Відповідне звернення створили 14 липня у зв’язку з масовими обшуками правозахисників та журналістів у Білорусі.

Українські правозахисники вимагають заборонити будь-яку економічну співпрацю з білоруськими державними підприємствами, які фактично контролюються оточенням Олександра Лукашенка, запровадити жорсткі економічні санкції проти всіх функціонерів режиму Лукашенка та афілійованих із ними бізнес-структур.

До того ж правозахисники хочуть, щоби Україна припинила співпрацю з правоохоронними та безпековими структурами режиму Лукашенка та заборонила видавати громадян Білорусі на запит Мінська.

Окрім цього, підписанти запропонували терміново провести засідання РНБО, щоб «обговорити ризики, пов’язані з поглибленням співпраці режиму Лукашенка та Росії та фактичною участю Білорусі в гібридній війні Росії проти України».

Наразі збір підписів триває, станом на 13 годину 15 липня звернення підписали 28 організації:

  • Благодійний фонд «Восток SOS»
  • Правозахисний центр «Поступ»
  • Освітній дім прав людини у Чернігові
  • Громадська організація МART
  • Асоціація українських моніторів дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів (Асоціація УМДПЛ)
  • Організація Free Belarus Center
  • Центр прав людини ZMINA
  • Організація «Дом Свободной России»
  • Громадська приймальня Української Гельсінської спілки з прав людини у Рівному
  • ГО «Центр громадської журналістики «МОСТ»
  • Харківська обласна фундація «Громадська Альтернатива»
  • Правозахисна організація Truth Hounds
  • Українська Гельсінська спілка з прав людини
  • Харківська правозахисна група (ХПГ)
  • Проєкт «Без кордонів»
  • Правозахисний центр «Дія»
  • ГО «Докудейз»
  • ГО «Активна громадянська позиція»
  • ГО «Блакитний птах»
  • Центр громадянських свобод
  • Громадянська ініціатива «Живи Як Господар»
  • ГО «Театр змін»
  • Громадянська мережа ОПОРА
  • Фундація DEJURE
  • Київський освітній центр «Простір толерантності»
  • Черкаська обласна організація Комітету виборців України
  • Чернівецька обласна організація КВУ
  • ГО «Ла Страда-Україна»