Десятки українських правозахисників вимагають від Зеленського та уряду розірвати всі відносини з режимом Лукашенка

Понад два десятки правозахисних організацій в Україні звернулися до президента Володимира Зеленського, керівника Офісу президента Андрія Єрмака, голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова та міністра закордонних справ Дмитра Кулеби з вимогою розірвати дипломатичні та економічні відносини з самопроголошеною владою Білорусі.

Відповідне звернення створили 14 липня у зв’язку з масовими обшуками правозахисників та журналістів у Білорусі.

Українські правозахисники вимагають заборонити будь-яку економічну співпрацю з білоруськими державними підприємствами, які фактично контролюються оточенням Олександра Лукашенка, запровадити жорсткі економічні санкції проти всіх функціонерів режиму Лукашенка та афілійованих із ними бізнес-структур.

До того ж правозахисники хочуть, щоби Україна припинила співпрацю з правоохоронними та безпековими структурами режиму Лукашенка та заборонила видавати громадян Білорусі на запит Мінська.

Окрім цього, підписанти запропонували терміново провести засідання РНБО, щоб «обговорити ризики, пов’язані з поглибленням співпраці режиму Лукашенка та Росії та фактичною участю Білорусі в гібридній війні Росії проти України».

Наразі збір підписів триває, станом на 13 годину 15 липня звернення підписали 28 організації: