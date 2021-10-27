Росія вимагає забрати з ТКГ «слугу» Третьякову та додати Медведчука

На засіданні Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі російська сторона вимагала прибрати з української делегації нардепа від «Слуги народу» Галину Третьякову та замінити її на депутата від «Опозиційної платформи — За життя» Віктора Медведчука.

Про це повідомив представник української делегації в ТКГ Сергій Гармаш.

Він зазначив, що російська сторона знову фактично заблокувала усі питання гуманітарної підгрупи.

«Тепер вони вже диктують нам, кого включати до нашої делегації. Точніше, вимагають прибрати з неї офіційного представника України Галину Третьякову та замінити її на Медведчука. Бажають мати справу лише з кумом Путіна», — написав Гармаш.

Він додав, що Росія відмовляється віддавати трьох жінок Україні без посередництва Медведчука.