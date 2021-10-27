Россия требует убрать из ТКГ «слугу» Третьякову и добавить Медведчука

На заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе российская сторона потребовала убрать из украинской делегации нардепа от «Слуги народа» Галину Третьякову и заменить ее депутатом от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука.

Об этом сообщил представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш.

Он отметил, что российская сторона снова фактически заблокировала все вопросы гуманитарной подгруппы.

«Теперь они уже диктуют нам, кого включать в нашу делегацию. Вернее, требуют убрать из нее официального представителя Украины Галину Третьякову и заменить ее на Медведчука. Желают иметь дело только с кумом Путина», — написал Гармаш.

Он также добавил, что Россия отказывается отдавать трех женщин Украине без посредничества Медведчука.