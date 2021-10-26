МЗС: З Афганістану хочуть евакуюватися 130 українців

До України з Афганістану хочуть повернутися 130 українців.
Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
«Зараз близько 130 [українців] хочуть повернутися. Опрацьовуємо безпечні шляхи виїзду. Ми своїх у біді за кордоном не кидаємо і вже неодноразово це довели», — написав він.
Міністр також додав, що українці продовжують виїжджають з Афганістану самостійно. «За місяць понад 30 громадян та членів їхніх сімей самостійно залишили Афганістан», — додав міністр.
- У середині серпня Афганістан захопили таліби, після чого з Кабулу і країни хлинув потік біженців. У столиці тривала масова евакуація дипломатів і громадян інших країн. Уночі 30 серпня аеропорт Кабулу залишили сили США, закінчивши своє 20-річне перебування у країні. Після цього аеропорт зайняли таліби, а евакуаційні рейси припинилися. Загалом Україна евакуювала понад 700 громадян.
- 9 вересня стало відомо, що після тривалих переговорів таліби дозволили продовжити евакуацію, а аеропорт почне приймати рейси. 10 вересня з міжнародного аеропорту Кабулу (Афганістан) вилетів перший чартерний рейс з людьми, після того як рух «Талібан» дозволив евакуацію людей.