МИД: Из Афганистана хотят эвакуироваться 130 украинцев

В Украину из Афганистана хотят вернуться 130 украинцев.

Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Сейчас около 130 [украинцев] хотят вернуться. Разрабатываем безопасные пути выезда. Мы своих в беде за границей не бросаем и уже неоднократно это доказали», — написал он.

Министр также добавил, что украинцы продолжают уезжать из Афганистана самостоятельно. «За месяц более 30 граждан и членов их семей самостоятельно покинули Афганистан», — добавил министр.