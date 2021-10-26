МИД: Из Афганистана хотят эвакуироваться 130 украинцев

В Украину из Афганистана хотят вернуться 130 украинцев.
Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
«Сейчас около 130 [украинцев] хотят вернуться. Разрабатываем безопасные пути выезда. Мы своих в беде за границей не бросаем и уже неоднократно это доказали», — написал он.
Министр также добавил, что украинцы продолжают уезжать из Афганистана самостоятельно. «За месяц более 30 граждан и членов их семей самостоятельно покинули Афганистан», — добавил министр.
- В середине августа Афганистан захватили талибы, после чего из Кабула и страны хлынул поток беженцев. В столице продолжалась массовая эвакуация дипломатов и граждан других стран. Ночью 30 августа аэропорт Кабула покинули силы США, закончив свое 20-летнее пребывание в стране. После этого аэропорт заняли талибы, а эвакуационные рейсы прекратились. В целом Украина эвакуировала более 700 граждан.
- 9 сентября стало известно, что после длительных переговоров талибы разрешили продлить эвакуацию, а аэропорт начнет принимать рейсы. 10 сентября из международного аэропорта Кабулу (Афганистан) вылетел первый чартерный рейс.