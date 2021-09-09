Аэропорт Кабула возобновляет работу. Первые 200 иностранцев уже ждут вылета

Международный аэропорт Кабула возобновляет работу, с тех пор как его покинули силы США. В аэропорту к эвакуации готовятся первые 200 иностранцев, среди которых американцы.

Об этом сообщает AFP и The Guardian.

Аэропорт сегодня, 9 сентября, должен принять первый чартерный рейс, который отправится в Катар. Движение «Талибан» после переговоров с США и Великобританией все же дало «зеленый свет» на вывоз из страны людей, в том числе афганцев, которые имеют разрешительные документы.

По последним данным Министерства иностранных дел Украины, эвакуации из Афганистана ждут 159 украинцев. Министр Дмитрий Кулеба уточнял, что это люди не из «группы риска» — не журналисты, не работники международных организаций или активисты.