Госсекретарь США: Талибы подтвердили обещание разрешить афганцам беспрепятственно уехать из Афганистана

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что талибы подтвердили свои гарантии не мешать афганцам и гражданам других государств уехать из страны через международный аэропорт Кабула, который временно не принимает чартерные рейсы.

Об этом Блинкен сообщил во время пресс-конференции в катарской столице Доха, куда он прибыл на переговоры, передает Al Arabiya.

«Талибан» сообщил Соединенным Штатам, что они позволят людям с проездными документами беспрепятственно уехать. Мы будем следить за этим», — сказал Блинкен, добавив, что США работают над тем, чтобы чартерные рейсы могли безопасно вылетать из Афганистана.

Также он сообщил, что в афганском городе Мазари-Шариф остались американские граждане, которые хотят покинуть страну, но их немного.

Отдельно министр иностранных дел Катара сказал, в ближайшие несколько дней кабульский аэропорт заработает для пассажиров, но соглашения о том, как он будет работать, с талибами еще не достигнуто.