Держсекретар США: Таліби підтвердили обіцянку дозволити афганцям безперешкодно виїхати з Афганістану

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що таліби підтвердили свої гарантії не заважати афганцям і громадянам інших держав виїхати з країни через міжнародний аеропорт Кабулу, який тимчасово не приймає чартерні рейси.
Про це Блінкен повідомив під час пресконференції в катарській столиці Доха, куди він прибув на переговори, передає Al Arabiya.
«Талібан» повідомив Сполученим Штатам, що вони дозволять людям з проїзними документами безперешкодно виїхати. Ми стежитимемо за цим», — сказав Блінкен, додавши, що США працюють над тим, щоб чартерні рейси могли безпечно вилітати з Афганістану.
Також він повідомив, що в афганському місті Мазарі-Шаріф залишилися американські громадяни, які хочуть покинути країну, але їх небагато.
Окремо міністр закордонних справ Катару сказав, що в найближчі кілька днів кабульський аеропорт запрацює для пасажирів, але угоди про те, як він буде працювати, з талібами ще не досягнуто.
- Вночі 30 серпня аеропорт Кабулу залишили сили США, закінчивши своє 20-річне перебування в країні. Військові США перед виходом вивели з ладу частину залишеної техніки — авіацію, бронетехніку і систему ПРО. Після цього аеропорт зайняли таліби, а рейси припинилися.
- У країні на евакуацію чекають ще приблизно 200 українців.