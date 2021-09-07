Держсекретар США: Таліби підтвердили обіцянку дозволити афганцям безперешкодно виїхати з Афганістану

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що таліби підтвердили свої гарантії не заважати афганцям і громадянам інших держав виїхати з країни через міжнародний аеропорт Кабулу, який тимчасово не приймає чартерні рейси.

Про це Блінкен повідомив під час пресконференції в катарській столиці Доха, куди він прибув на переговори, передає Al Arabiya.

«Талібан» повідомив Сполученим Штатам, що вони дозволять людям з проїзними документами безперешкодно виїхати. Ми стежитимемо за цим», — сказав Блінкен, додавши, що США працюють над тим, щоб чартерні рейси могли безпечно вилітати з Афганістану.

Також він повідомив, що в афганському місті Мазарі-Шаріф залишилися американські громадяни, які хочуть покинути країну, але їх небагато.

Окремо міністр закордонних справ Катару сказав, що в найближчі кілька днів кабульський аеропорт запрацює для пасажирів, але угоди про те, як він буде працювати, з талібами ще не досягнуто.