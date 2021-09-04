Аеропорт Кабулу відновить роботу для цивільних рейсів

Аеропорт Кабулу знову відкривається для прийняття гуманітарної допомоги та цивільних рейсів.

Про це повідомив посол Катару в Афганістані Саїд Мубарак аль-Хаярін аль-Хаджрі, повідомляє Al Jazeera.

За його словами, технічна група змогла знову відкрити аеропорт Кабулу для прийому допомоги, і незабаром він буде підготовлений для цивільних рейсів.

«Група катарських технічних фахівців продовжує працювати над завершенням всіх необхідних робіт в повітряній гавані», — сказав Хаджрі.

Посол додав, що злітно-посадкова смуга в аеропорту була відремонтована у співпраці з владою Афганістану.