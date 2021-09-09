Аеропорт Кабулу відновлює роботу. Перші 200 іноземців вже чекають вильоту

Міжнародний аеропорт Кабулу відновлює роботу, з тих пір як його залишили сили США. В аеропорту до евакуації готуються перші 200 іноземців, серед яких американці.

Про це повідомляє AFP і The Guardian.

Аеропорт сьогодні, 9 вересня, повинен прийняти перший чартерний рейс, який відправиться в Катар. Рух «Талібан» після переговорів з США і Великою Британією все таки дав «зелене світло» на вивезення з країни людей, у тому числі афганців, які мають дозвільні документи.

За останніми даними Міністерства закордонних справ України, евакуації з Афганістану чекають 159 українців. Міністр освіти Дмитро Кулеба уточнював, що це люди не з «групи ризику» — не журналісти, не працівники міжнародних організацій або активісти.