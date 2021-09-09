Глава МИД Кулеба: Эвакуации из Афганистана просят 159 граждан Украины

На территории Афганистана остаются 159 граждан Украины, которые просят эвакуации.

Об этом во время онлайн-брифинга заявил глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает «Европейская правда».

По его словам, для организации эвакуационных рейсов украинские дипломаты работают через посольства в Таджикистане, Пакистане и Иране, а также через дипведомства стран, которые имеют связи с «Талибаном».

«Хочу подчеркнуть, что те граждане Украины, которые обратились с просьбой об эвакуации, не относятся к группам риска, для безопасности которых существуют реальные угрозы. Это не журналисты, не работники международных организаций или общественные активисты», — добавил министр.