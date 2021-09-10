Из Кабула первым рейсом эвакуировали более 100 человек, среди которых украинцы

Из международного аэропорта Кабула (Афганистан) вылетел первый чартерный рейс с людьми, после того как движение «Талибан» разрешило эвакуацию людей.
Как сообщают Reuters и Al Jazeera, самолет авиакомпании Qatar Airways доставил в столицу Катара 113 человек, среди которых есть граждане Украины, США, Канады, Германии, Великобритании и другие. Всех их доставят во временный комплекс для приема беженцев.
Накануне министр иностранных дел Украины сообщал, что в Афганистане ждут эвакуации 159 украинцев. Сколько украинцев покинули страну этим рейсом — пока не уточняется.
Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб поблагодарили Катар за содействие в разблокировке работы аэропорта и эвакуации людей, а министр иностранных дел Катара поблагодарил «Талибан».
Сейчас ожидается прибытие других рейсов.
- Ночью 30 августа аэропорт Кабула покинули силы США, закончив свое 20-летнее пребывание в стране. После этого аэропорт заняли талибы, а рейсы прекратились.
- 9 сентября стало известно, что после длительных переговоров талибы разрешили продолжить эвакуацию, а аэропорт начнет принимать рейсы.