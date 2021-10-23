Замах на Шефіра: помічник президента розповів про стан постраждалого водія

Через місяць після замаху на першого помічника президента Сергія Шефіра поранений під час нападу водій досі не встає.
Про це Шефір розповів в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».
«Водій поки що лежить, не підводиться. Сподіваємося, що десь через тиждень — півтора він встане на милиці», — заявив він.
За словами Шефіра, чоловіку доведеться заново вчитися ходити.
- Вранці 22 вересня стався замах на першого помічника президента Сергія Шефіра. У Київській області, у селі Лісники невідомі обстріляли автомобіль, в якому перебував помічник Зеленського зі своїм водієм. Шефір не постраждав, а водія госпіталізували до «Феофанії» з трьома вогнепальними пораненнями.
- Обстріл кваліфікували як замах на вбивство двох і більше осіб (ст. 115 Кримінального кодексу України). Зеленський назвав це «привітом» йому, однак від кого — поки невідомо, відповідь пообіцяв «сильну».
- Голова Національної поліції Ігор Клименко назвав три версії причини замаху на Шефіра. Зокрема, розглядається версія участі спецслужб іноземних держав. У Кремлі вже заявили, що Росія не причетна до замаху.