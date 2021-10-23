Замах на Шефіра: помічник президента розповів про стан постраждалого водія

Через місяць після замаху на першого помічника президента Сергія Шефіра поранений під час нападу водій досі не встає.

Про це Шефір розповів в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».

«Водій поки що лежить, не підводиться. Сподіваємося, що десь через тиждень — півтора він встане на милиці», — заявив він.

За словами Шефіра, чоловіку доведеться заново вчитися ходити.