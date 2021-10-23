Покушение на Шефира: помощник президента рассказал о состоянии пострадавшего водителя

Через месяц после покушения на первого помощника президента Сергея Шефира раненный во время нападения водитель до сих пор не встает.
Об этом Шефир рассказал в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».
«Водитель пока лежит, не встает. Надеемся, что где-то через неделю — полторы он встанет на костыли», — заявил он.
По словам Шефира, мужчине придется заново учиться ходить.
- Утром 22 сентября произошло покушение на первого помощника президента Сергея Шефира. В Киевской области, в селе Лесники неизвестные обстреляли автомобиль, в котором находился помощник Зеленского со своим водителем. Шефир не пострадал, а водитель госпитализирован в «Феофанию» с тремя огнестрельными ранениями.
- Обстрел квалифицировали как покушение на убийство двух и более лиц (ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Зеленский назвал это «приветом» ему, однако от кого — пока неизвестно, ответ пообещал «сильный».
- Глава Национальной полиции Игорь Клименко назвал три версии причины покушения на Шефира. В частности, рассматривается версия участии спецслужб иностранных государств. В Кремле уже заявили, что Россия не причастна к покушению.