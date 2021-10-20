Прокуратура: Саакашвілі дістався з України до Грузії в причепі з молочними продуктами

Прокуратура Грузії заявила, що експрезидент Міхеіл Саакашвілі прибув до країни в причепі з молочними продуктами.

Про це йдеться в повідомленні прокуратури.

За даними правоохоронців, 28 вересня, приблизно о 23:00, з українського порту Чорноморськ до порту Поті прибуло судно «Вільнюс». З цього судна 29 вересня о першій годині ночі спустився трейлер з причепом, навантажений молочними продуктами.

У прокуратурі стверджують, що в причепі переховувався Саакашвілі, який вже на території порту пересів до кабіни водія. «Цими діями Міхеіл Саакашвілі в обхід державного контролю незаконно перетнув державний кордон Грузії», — заявляють у прокуратурі.

Згідно з інформацією, Саакашвілі приблизно о 02:15 пересів в інший транспортний засіб — в легковий автомобіль Mercedes. У цю ж ніч Саакашвілі з трьома спільниками добралися до села Тквірі Абашського району (край Самегрело — Верхня Сванетія), звідки пізніше він виїхав на автомобілі Ford Transit у бік Батумі, а потім повернувся в Абашський район.

За заявою прокуратури, до Тбілісі Саакашвілі дістався вже на світанку 30 вересня на тому ж транспортному засобі з причепом, в якому перебував на борту судна «Вільнюс».