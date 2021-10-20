Прокуратура: Саакашвили добрался из Украины в Грузию в прицепе с молочными продуктами

Прокуратура Грузии заявила, что экс-президент Михеил Саакашвили прибыл в страну в прицепе с молочными продуктами.

Об этом говорится в сообщении прокуратуры.

По данным правоохранителей, 28 сентября, приблизительно в 23:00, из украинского порта Черноморск в порт Поти прибыло судно «Вильнюс». С этого судна 29 сентября в час ночи спустился трейлер с прицепом, груженый молочными продуктами.

В прокуратуре утверждают, что в прицепе скрывался Саакашвили, который уже на территории порта пересел в кабину водителя. «Этими действиями Михеил Саакашвили в обход государственного контроля незаконно пересек государственную границу Грузии», — заявляют в прокуратуре.

Согласно информации, Саакашвили приблизительно в 02:15 ночи пересел в другое транспортное средство — в легковой автомобиль Mercedes. В эту же ночь Саакашвили и помогавшие ему три человека добрались до села Тквири Абашского района (край Самегрело - Верхняя Сванетия), откуда позже он выехал на автомобиле Ford Transit в сторону Батуми, а затем вернулся в Абашский район.

По заявлению прокуратуры, до Тбилиси Саакашвили добрался уже на рассвете 30 сентября на том же транспортном средстве с прицепом, в котором находился на борту судна «Вильнюс».