Financial Times: У 2022 році продажі вакцин Pfizer та Moderna збільшаться удвічі

У 2022 році об’єми продажу вакцин проти коронавірусу від компаній Pfizer та Moderna виростуть майже вдвічі.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на аналітичний прогноз компанії Airfinity.

Згідно з цим прогнозом, у наступному році Pfizer та Moderna контролюватимуть три чверті ринку вакцин проти COVID-19 без урахування ринку Китаю. Так, прибутки компаній можуть збільшитись до $93,2 млрд. З них $54,5 млрд прибутку отримає компанія Pfizer та $38,7 млрд — компанія Moderna.

Також аналітики Airfinity передбачають, що вакцини виробництва AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sputnik V та Novavax поділять між собою решту ринку.