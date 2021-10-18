Financial Times: В 2022 году продажи вакцин Pfizer и Moderna увеличатся вдвое

В 2022 году объемы продаж вакцин против коронавируса от компаний Pfizer и Moderna вырастут почти вдвое.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на аналитический прогноз компании Airfinity.

Согласно этому прогнозу, в следующем году Pfizer и Moderna будут контролировать три четверти рынка вакцин против COVID-19 без учета рынка Китая. Так, доходы компании могут вырасти до $93,2 млрд. Из них $54,5 млрд прибыли получит компания Pfizer и $38,7 млрд — компания Moderna.

Также аналитики Airfinity предполагают, что вакцины производства AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sputnik V и Novavax поделят между собой остальные рынки.