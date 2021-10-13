Президенту Чилі загрожує імпічмент через витік Pandora Papers

Чилійські опозиційні депутати розпочали процедуру імпічменту президента країни Себастьяна Піньєри через можливі порушення під час продажу гірничодобувної компанії.

Інформація про махінації стала відома після публікації витоку документів Pandora Papers і початку розслідування звинувачень проти президента, пише Reuters.

Так, генпрокурор Хорхе Ебботт відкрив справу щодо продажу гірничодобувної фірми Minera Dominga, чиїм основним акціонером була сімʼя Піньєри.

У документах стверджується, що у 2010 році президент продав свою частку, але всі фінансові операції нібито проводили через офшор на Британських Віргінських островах.

Відтак його звинувачують у проведенні несумісних з його посадою переговорів.