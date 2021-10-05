Pandora Papers: НАБУ перевірить транзакції ПриватБанку через офшорні компанії

Національне антикорупційне бюро перевірить підозрілі транзакції ПриватБанку через офшорні компанії, про які стало відомо із розслідування витоку даних Pandora Papers.

Про це у НАБУ повідомили у коментарі Укрінформу.

«Детективи НАБУ в межах розслідування так званої справи ПриватБанку досліджують всі транзакції цієї фінансової установи, в тому числі й ті, які згадані в матеріалі Міжнародного консорціуму журналістів», — зазначили у відомстві.

Там підкреслили, що за результатами розслідування буде ухвалено відповідне рішення згідно з законодавством.