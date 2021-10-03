Витік Pandora Papers: українські бізнесмени і політики мають нерухомість у Лондоні та прихований бізнес у Криму

Документи про офшорні компанії, які опублікували журналісти з усього світу 3 жовтня, розкривають і компанії українських політиків, які приховують бізнес в окупованому Криму, а також свідчать про наявність у них нерухомості у Британії.

Про це повідомляють українські розслідувачі зі «Слідство.Інфо», які досліджували Pandora Papers.

Журналісти виявили 5 офшорних компаній, які належали народному депутату групи «За майбутнє» Олександру Герезі через два фонди. Один із цих фондів володіє найбільшою мережею будівельно-господарських гіпермаркетів в окупованому Криму — «Новацентр К». Мережа представлена чотирма гіпермаркетами в Сімферополі та Севастополі, що до окупації Криму були частиною «Епіцентру». Сам Герега на запитання «Слідство.Інфо» відповів, що жодного бізнесу у Криму не веде та заперечив причетність фонду до групи «Епіцентр».

Нардеп Олександр Герега. Олександр Герега / Facebook

Проєкт Pandora Papers також ідентифікував щонайменше 681 раніше анонімного власника елітної нерухомості у Британії. Їм належить понад півтори тисячі об’єктів на загальну суму понад $5,5 мільярда. У цьому списку більше 10 українців, які приховують свої активи у Британії через офшорні компанії. Так, наприклад, під час переходу студії «Квартал 95» на телеканал українського олігарха Ігоря Коломойського, у 2012 році тоді ще шоумен Володимир Зеленський та його найближче оточення створили мережу офшорних компаній, яка нині володіє елітною нерухомістю у Лондоні на мільйони доларів США. Перший помічник президента Сергій Шефір через офшорну компанію володіє відразу двома квартирами у столиці Великої Британії загальною вартістю понад $5 мільйонів.

Крім того, 16 червня 2014 року, на шостий день після призначення Бориса Ложкіна головою адміністрації президента Петра Порошенка, його дочка Анастасія купує елітну нерухомість у престижному районі Лондону — у позику. Квартира у центрі неподалік від Університетського коледжу Лондону, де вона навчалась, обійшлася їй у майже $4,6 мільйона. Кошти Анастасія позичила у фірми батька на Віргінських островах, яка не була зазначена у його деклараціях.

Журналісти також розповіли про офшори Ріната Ахметова — йдеться про реєстрацію нових компаній, метою яких юристи вказують «володіння літаком». Сума не згадана у документах, однак ринкова вартість судна Falcon 7X (бортовий номер P4-SCM) перевищує $50 мільйонів.

Журналісти зазначають, що колишній співвласник ПриватБанку Геннадій Боголюбов причетний до щонайменше 9 об’єктів нерухомості у Британії. Майном у самому серці Лондону володіє й український бізнесмен та колишній співвласник «Укрсиббанку» Олександр Ярославський. Крім того, на дочку колишнього голови Центральної виборчої комісії Сергія Ківалова Тетяну записано 5 об’єктів нерухомості у Лондоні (ціна тільки трьох з них щонайменше $13,5 млн). Нерухомість придбали через офшори, зареєстровані на Віргінських островах, та протягом 1999—2003 років, коли Ківалов був нардепом.