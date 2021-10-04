«Нічого компрометувального». Офіс президента відреагував на згадку Зеленського в розслідуванні Pandora Papers

Інформація про Володимира Зеленського, оприлюднена в розслідуванні проєкту «Слідства.Інфо» та Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів про офшори, вже публікувалася і отримала належні відповіді.

Про це «Бабелю» повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

«На мій погляд, тут немає предмету для серйозного коментування. Тому що вся ця інформація вже публікувалася раніше практично в повному обсязі, отримала належні відповіді й абсолютно жодного відношення не має до бюджетних грошей або державних посад», — сказав він.

На думку Подоляка, показово, що вся ця історія охоплює період до переходу Зеленського на державну роботу. «Це надзвичайно важливо. Фактично, журналісти ще раз підтвердили безумовне виконання президентом антикорупційних норм національного законодавства», — вважає він.

По-друге, за словами радника глави ОП, бізнес-практики в Україні 2000-х і першої половини 2010-х років вимагали юридичних інструментів для захисту власності від «агресивних дій тодішньої держави».

«По-третє, «Студія Квартал 95» завжди була і залишається прозорим бізнесом, функціонування якого навіть теоретично не може викликати юридичних претензій. Більш того, цей бізнес ніколи не мав навіть найменшого відношення до державних фінансів або державних регуляторних органів. Захищати цей бізнес в умовах тодішньої влади Януковича та інших корумпованих діячів було цілком зрозумілим завданням», — заявив Подоляк.

Він зазначив, що саме за президента Зеленського стало можливим як вручення підозр ексменеджерам ПриватБанку й інших «сумнівних» фінустанов, так і прийняття спеціального законодавства — банківського, антиофшорного і податкового, яке робить економічні процеси прозорими та інтегрує Україну в глобальну систему контролю фінансових коштів.

«Ну й нарешті, по-пʼяте, практично вся ця інформація вже використовувалася опонентами Володимира Зеленського під час виборчої кампанії 2019 року. Ні тоді, ні тим більше зараз у цій інформації немає нічого компрометувального...» — резюмував Подоляк.