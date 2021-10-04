«Ничего компрометирующего». Офис президента отреагировал на упоминание Зеленского в расследовании Pandora Papers

Информация о Владимире Зеленском, обнародованная в расследовании проекта «Слідства.Інфо» и Международного консорциума журналистов-расследователей об офшорах, уже публиковалась и получила надлежащие ответы.

Об этом «Бабелю» сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

«На мой взгляд, здесь нет предмета для серьезного комментирования. Потому что вся эта информация уже публиковалась ранее практически в полном объёме, получила надлежащие ответы и абсолютно никакого отношения не имеет к бюджетным деньгам или государственным должностям», — сказал он.

По мнению Подоляка, показательно, что вся эта история охватывает период до перехода Зеленского на государственную работу. «Это чрезвычайно важно. Фактически, журналисты ещё раз подтвердили безусловное выполнение президентом антикоррупционных норм национального законодательства», — считает он.

Во-вторых, по словам советника главы ОП, бизнес-практики в Украине 2000-х и первой половины 2010-х годов требовали юридических инструментов для защиты собственности от «агрессивных действий тогдашнего государства».

«В-третьих, «Студия Квартал 95» всегда была и остается прозрачным бизнесом, чье функционирование даже теоретически не может вызвать юридических претензий. Более того, этот бизнес никогда не имел ни малейшего отношения к государственным финансам или государственным регуляторами органам. Защищать этот бизнес в условиях тогдашней власти Януковича и других коррумпированных деятелей было вполне понятной задачей», — заявил Подоляк.

Он отметил, что именно при президенте Зеленском стало возможным как вручение подозрений экс-менеджерам ПриватБанка и других «сомнительных» финучреждений, так и принятие специального законодательства — банковского, антиофшорного и налогового, которое делает экономические процессы прозрачными и интегрирует Украину с глобальной системой контроля финансовых средств.

«Ну и наконец, в-пятых, практически вся данная информация уже использовалась оппонентами Владимира Зеленского во время избирательной кампании 2019 года. Ни тогда, ни тем более сейчас в этой информации нет ничего компрометирующего…» — резюмировал Подоляк.