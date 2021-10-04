«Материал сюрпризом не стал». Офис генпрокурора отреагировал на расследование Pandora Papers о владельцах офшоров

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что большинство информации из расследования журналистов «Слідства.Інфо» в рамках проекта Международного консорциума журналистов-расследователей об офшорных компаниях и отмывании средств известна следствию и изучается.

Об этом она написала в Facebook.

«Единственное, что могу сказать — лишь то, что любого рода информация, имеющая отношение к деятельности ПриватБанка, давно находится в распоряжении наших коллег из НАБУ, проверялась раньше и проверяется сейчас практически «под микроскопом». Иными словами, для работников правоохранительной системы весь этот материал не стал и не мог стать сюрпризом», — написала она.

Также генпрокурор заявила, что ее обидела попытка журналистов «намекнуть» зрителю, что Офис генпрокурора тормозит расследование дел против компаний, которые фигурируют в деле о выводе средств из ПриватБанка. «Решительно заявляю, что манера, в которой преподносится намек на нашу бездеятельность — чистая спекуляция», — подчеркнула Венедиктова.

Кроме того, она обратилась к журналистам «Слідства.Інфо» с просьбой опровергнуть заявление о том, что Офис генпрокурора проигнорировал их запрос относительно информации о ходе расследования уголовных дел.

«Естественно, что такая информация на этом этапе является закрытой и никто не в праве ее предоставить, не нарушив закон, о чем хорошо знают детективы и прокуроры. Но утверждение, что запрос журналистов был проигнорирован — ошибка, которую я прошу исправить», — резюмировала генпрокурор.