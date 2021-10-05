Pandora Papers: НАБУ проверит транзакции ПриватБанка через офшорные компании

Национальное антикоррупционное бюро проверит подозрительные транзакции ПриватБанка через офшорные компании, о которых стало известно из расследования утечки данных Pandora Papers.
Об этом в НАБУ сообщили в комментарии Укрінформу.
«Детективы НАБУ в рамках расследования так называемого дела ПриватБанка исследуют все транзакции этого финансового учреждения, в том числе и те, которые упомянуты в материале Международного консорциума журналистов», — отметили в ведомстве.
Там подчеркнули, что по результатам расследования будет принято соответствующее решение согласно законодательству.
- 3 октября 2021 года 650 журналистов со всего мира опубликовали 12 млн документов о владельцах офшоров. Там фигурируют около 35 действующих и бывших глав государств и более 300 чиновников. Утечка документов произошла из компаний, работающих, в частности, на Британских Виргинских островах и Кипре, в Панаме, Белизе, Сингапуре, ОАЭ и Швейцарии.
- В расследовании фигурируют компании президента Зеленского и бизнесмена Коломойского, от которого «кварталовцы» получили около $40 млн, когда студия «Квартал 95» начала сотрудничать с телеканалом «1+1». Также в расследовании есть данные о схемах помощника президента Сергея Шефира, олигарха Рината Ахметова, бывшего совладельца ПриватБанка Геннадия Боголюбова и других.
- В Офисе президента заявили, что в документах ничего компрометирующего нет. В России не будут проверять информацию об офшорах окружения Путина, потому что «не увидели доказательств», а вот Чехия проверит причастность премьера Бабиша к офшорам.